Японские ученые объяснили привередливость кошек в еде

Ученые из Университета Иватэ выяснили, что кошки могут отказываться от еды не только из-за насыщения, но и из-за привыкания к ее запаху. Результаты исследования опубликовал в журнале Physiology & Behavior .

В эксперименте под руководством профессора Масао Миядзаки приняли участие 12 домашних кошек в возрасте от трех до 15 лет. Животных кормили в разных режимах: короткими сессиями с перерывами и после длительных периодов без пищи. Это позволило оценить, как на аппетит влияет запах и тип корма.

При многократном предложении одного и того же корма кошки постепенно съедали все меньше. Некоторые начинали игнорировать еду, даже не будучи полностью сытыми. Но при замене корма животные снова ели активнее. Такой эффект наблюдали даже без существенных изменений в рационе.

Исследователи пришли к выводу, что привыкание к одному и тому же запаху снижает интерес к пище. По мнению авторов работы, это объясняет привычку кошек есть часто, но небольшими порциями.

