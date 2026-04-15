Ветеринары Подмосковья напомнили о создании комфортной среды для питомца

Ветеринары Госветслужбы составили гид по обустройству счастливой жизни для питомца. Обустройство комфортного пространства начинается с базовых вещей. Так, на кухне следует держать весы для точного контроля порций корма, а также две миски — для еды и воды.

Для ухода за шерстью следует иметь специальные щетки. Если дома кошка, то стоит не забыть и о когтеточке.

Из гаджетов полезными могут быть GPS-трекеры, которые помогут найти животное, если оно потеряется. Автоматические кормушки помогают соблюдать режим питания, а система видеонаблюдения — следить за питомцем во время отсутствия хозяев.

«Обязательный пункт — домашняя ветаптечка с антисептиками, средствами от расстройства желудка, бинтами и термометром. А для комфорта хвостатого члена семьи важно оборудовать уютное место для сна — лежанку или домик», — добавили в Минсельхозе Подмосковья.

Обратиться за помощью к ветеринару можно в ближайщую госветклинику. Узнать их адреса можно по телефону горячей линии: +7 (495) 668-01-25 или на портале «МОй АПК».