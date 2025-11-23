Израильские стартаперы придумали, как убавить яркость Солнца

Базирующаяся в Израиле компания Stardust задумала распылить над облаками состав, который отразит солнечные лучи ради охлаждения Земли. Об этом сообщил журнал The New Yorker .

Небольшой стартап анонсировал прорыв в области солнечной геоинженерии. Идея отразить лучи так, чтобы Земля не перегревалась, обсуждалась несколько десятилетий. Stardust предложила использовать для этого специальный состав, который распылят над облаками для создания своеобразного зеркала. Это позволит уменьшить яркость Солнца.

«Мы рассматриваем себя как технологическую движущую силу, разрабатывающую набор инструментов и предоставляющую информацию лицам, принимающим решения в различных правительствах, которые будут задействованы», — сказал соучредитель компании Янай Йедваб.

Stardust рассчитывает реализовать проект чужими руками. Йедваб заявил, что внедрение выльется в слишком большую сумму.

