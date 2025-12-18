Итоги Всероссийского конкурса молодых ученых подвели в Москве

Итоги Второго Всероссийского конкурса молодых ученых подвели в Москве. Научные команды представили инновационные решения в 10 номинациях — от биотехнологий и зеленой энергетики до медицины и микроэлектроники.

Всего на конкурс, приуроченный к 10-летию науки и технологий, поступило более 1200 заявок из 57 российских регионов.

«Для нас это вложение в молодежь, в развитие, в технологии. За последние несколько лет мы проинвестировали больше 50 миллиардов рублей только в технологическое развитие», — заявил президент компании Erion (управляет активами цифровой системы МТС) Ровшан Алиев.