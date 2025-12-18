Итоги Всероссийского конкурса молодых ученых подвели в Москве
Итоги Второго Всероссийского конкурса молодых ученых подвели в Москве. Научные команды представили инновационные решения в 10 номинациях — от биотехнологий и зеленой энергетики до медицины и микроэлектроники.
Всего на конкурс, приуроченный к 10-летию науки и технологий, поступило более 1200 заявок из 57 российских регионов.
«Для нас это вложение в молодежь, в развитие, в технологии. За последние несколько лет мы проинвестировали больше 50 миллиардов рублей только в технологическое развитие», — заявил президент компании Erion (управляет активами цифровой системы МТС) Ровшан Алиев.
Компания выступила куратором направления «Искусственный интеллект». Победителем стал аспирант МГУ Иван Сущев с проектом квантовой криптографии.
«Это очередной виток эволюции, позволяющий обеспечить секретность, основанную на фундаментальных законах физики», — рассказал лауреат.
Все победители получат финансовую поддержку и экспертное сопровождение по внедрению их разработок в реальные сферы экономики, а также примут участие в работе Школы для молодых ученых и организаторов науки.