Исследователи из Университета Земмельвайса связали трудноизлечимый артрит с депрессией и нарушениями сна

Британские исследователи из Университета Земмельвайса заявили, что у части пациентов с ревматоидным артритом боль и усталость сохраняются даже после снижения активности воспаления. Об этом сообщил университет в своей публикации, пишут «Известия» .

Ревматоидный артрит — хроническое аутоиммунное заболевание, при котором воспаление поражает прежде всего суставы и может вызывать боль, отек и скованность. По оценке университета, к трудно поддающемуся лечению ревматоидному артриту относят от 6 до 28% пациентов; разброс связан с различиями между исследованиями и тем, как определяют эту группу.

«Когда целевые показатели улучшаются, но человек по-прежнему страдает от боли и усталости, стоит сделать шаг назад. Вместо того чтобы автоматически назначать больше лекарств, нужно выяснить, что поддерживает симптомы: хроническая боль, депрессия, нарушения сна или ожирение», — пояснил заведующий кафедрой ревматологии и иммунологии Университета Земмельвайса Дьердь Надь.

В метаанализе, опубликованном в The Lancet Rheumatology под руководством Вэнхуэй Се, объединили результаты 21 наблюдательного исследования с участием 22 968 человек с ревматоидным артритом. У 2783 из них заболевание отнесли к трудно поддающемуся лечению. Наиболее выраженную связь авторы выявили для фибромиалгии — отношение шансов составило 2,20, для депрессии — 1,74, для ожирения — 1,38, для курения в анамнезе — 1,16.