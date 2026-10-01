Исследователи из Нидерландов связали перепады давления с риском инсульта и смерти

Исследователи из Нидерландов проанализировали данные 57 611 человек и пришли к выводу, что изменения артериального давления между медицинскими обследованиями связаны с повышенным риском смерти и инсульта. Работа опубликована в журнале Medical Xpress .

Ученые оценивали, насколько менялись четыре показателя между визитами: систолическое и диастолическое давление, среднее артериальное давление и пульсовое давление. При этом учитывалось время между измерениями. Средний возраст участников составлял 55,4 года, 52% из них были женщинами, пишут «Известия».

За медианный период наблюдения 5,1 года умерли 1460 участников. Более высокая вариабельность каждого из четырех показателей оказалась связана с повышенным риском смерти от любых причин. Связь сохранялась и после учета среднего уровня давления, состояния сахара в крови и других факторов.

Исследование возглавила доктор Фариба Ахмадизар из отделения общей врачебной практики медицинского центра Амстердамского университета. Наиболее выраженные связи с инсультом обнаружили для вариабельности диастолического и среднего артериального давления. За время наблюдения инсульт произошел у 571 участника.

Полученные результаты показывают статистическую связь между вариабельностью артериального давления и риском смерти или инсульта, но не доказывают, что именно колебания давления становятся причиной этих событий. Исследование носило наблюдательный характер, поэтому ученые не могли установить причинно-следственную связь. Кроме того, остается открытым вопрос, можно ли снизить выявленные риски, если уменьшить вариабельность артериального давления.