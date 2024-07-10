Исследования показали, что женщины с большой грудью чаще страдают от агрессии конкуренток

Размер груди влияет на конкурентное поведение женщин, выяснила международная группа ученых. Свое исследование они опубликовали в научном журнале Sexes .

В исследовании участвовали 114 студенток из Техасского университета, среди них были как одинокие, так и состоявшие в отношениях женщины, средний возраст которых составил 24 года. Выяснилось, что женщины чаще демонстрируют вербальную и косвенную агрессии по отношению к соперницам с большим размером груди.

«Вербальная агрессия включала такие действия, как крики или оскорбления, в то время как косвенная агрессия представляла собой сплетни или распространение слухов», — говорится в публикации.

Ученые отметили, что женщины с маленькой грудью реже подвергались нападкам со стороны конкуренток.

Бывшая солистка группы «Блестящие» Анна Семенович призналась, что ее грудь весит 10 килограммов.