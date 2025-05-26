Инженеры из Петербурга изобрели анализатор микропримесей аммиака в воздухе

Магистранты и преподаватели Санкт-Петербургского государственного университета аэрокосмического приборостроения разработали устройство для точного определения микропримесей аммиака в воздушной среде. Об этом изданию «Газета.Ru» сообщили в ГУАП.

Новый прибор создан для мониторинга уровня загрязнения воздуха аммиаком в промышленных зонах, замкнутых системах и для быстрой проверки герметичности оборудования, где возможно выделение этого газа.

Аммиак — это токсичный газ с характерным резким запахом, который может вызвать раздражение слизистых оболочек, глаз и дыхательных путей даже в небольших концентрациях. Он также может стать причиной головных болей, тошноты и отравления. Поэтому контроль содержания аммиака в воздухе особенно важен на предприятиях химической промышленности, а также там, где занимаются переработкой отходов и хранением удобрений.

Устройство может быть полезным и на полигонах твердых бытовых отходов, где аммиак часто присутствует в составе свалочного газа вместе с метаном и углекислым газом. Выбросы такого газа могут существенно ухудшить экологическую обстановку, особенно вблизи жилых районов.

Работа прибора основана на преобразовании аммиака в аэрозольные частицы и измерении их концентрации. Разработка позволяет снизить погрешность измерения, вызванную наличием в воздухе других примесей, таких как SO2, NO, NO2.