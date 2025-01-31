Инженер Кириллов: модель DeepSeek эффективна в решении математических задач

По его словам, речь идет о высокой эффективности решения сложных задач, низкой стоимости обучения и открытости модели, а также методов ее обучения.

«Нейросеть особенно эффективна в решении математических и логических задач благодаря использованию „токенов размышления“ — промежуточных рассуждений, которые позволяют ей глубже анализировать проблему», — добавил эксперт.

На взгляд специалиста, DeepSeek представляет собой серьезную альтернативу таким моделям, как GPT и Claude, демонстрируя аналогичные возможности без «черного ящика». Однако стоит помнить, что бесплатная доступность модели может быть временной стратегией, подчеркнул Кириллов.