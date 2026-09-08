Инфекционист Полубатанов развеял миф о сезонной опасности укусов клещей

Врач-инфекционист Олег Полубатанов рассказал «Газете.Ru» , что риск инфицирования клещами не зависит от времени года, вопреки распространенному мнению. Укусы клещей регистрируются в России с ранней весны до поздней осени.

По словам специалиста, активность клещей обусловлена климатическими факторами: умеренной температурой воздуха (15–25 градусов) и высокой влажностью. Наибольшая активность наблюдается с мая по июнь и с августа по сентябрь, отметил «Ридус».

Доктор подчеркнул, что клещи не становятся более опасными осенью по сравнению с весной. Меняется только их активность, а не уровень угрозы инфицирования.

Увеличение количества укусов клещей в определенные периоды связано с тем, что люди чаще посещают лесопарковые зоны. Весной это происходит во время майских праздников, а в конце лета и осенью — из-за активного отдыха на природе.

При обнаружении клеща необходимо аккуратно его удалить, после чего обратиться к инфекционисту за рекомендациями по профилактике и следить за состоянием здоровья в течение месяца.