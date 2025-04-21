Индийский астронавт займется разведением тихоходок на МКС

Вошедший в состав нового экипажа Международной космической станции индийский астронавт Шубханшу Шукла отправится на орбиту вместе микроскопическими животными — тихоходками, известными своей неуязвимостьюй к радиации, предельно высоким и предельно низким температурам. Об это сообщило издание Firstpost .

Совместная миссия Индийской организации космических исследований и компании Axiom Space продлится 14 дней. За это время на МКС астронавт Шукла займется разведением и изучением тихоходок в условиях отсутствия гравитации.

В частности в ходе эксперимента от микроскопических животных ожидают выведения нового потомства. Рожденных в условиях космоса доставят на Землю, чтобы сравнить их гены с собратьями, которые остались в лаборатории.

Исследование направлено на выявление молекулярных механизмов устойчивости, которые имеют значение для понимания пределов жизни в экстремальных условиях. Эти знания могут стать основой для будущих космических исследований и помочь в разработке биотехнологических приложений на Земле.

Тихоходки постоянно обитают в воде. Это крошечные микроживотные, чья длина составляет 0,3 до 0,5 миллиметра. При этом они способны выживать в самых экстремальных условиях, включая вакуум.

В конце сентября прошлого года микробиологи из Российского технического университета впервые обнаружили тихоходок в образце почвы с острова Земля Александры архипелага Земля Франца-Иосифа. Необычных животных тут же отправили на дополнительные исследования.