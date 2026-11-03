IJE: ученые связали жизнь в одиночестве с ростом риска смерти

Ученые Американского онкологического общества выяснили, что жизнь в одиночестве связана с более высоким риском смерти. Об этом сообщил журнал International Journal of Epidemiology (IJE), где опубликованы результаты исследования.

Специалисты проанализировали данные 598 023 жителей США старше 18 лет. Информацию о здоровье и условиях проживания собирали в ходе национальных опросов с 1998 по 2018 год, а сведения о смертности отслеживали до 2019-го, пишут «Известия».

Среди участников 18–64 лет проживание в одиночестве было связано с повышением общего риска смерти на 22%. У людей старше 65 лет разница составила 6%. Наиболее выраженная связь у взрослых младше 65 лет касалась смертности от самоубийств — показатель был выше на 58%. Риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний оказался выше на 41%, от диабета — на 34%, от колоректального рака и травм — на 27%, от цереброваскулярных заболеваний — на 23%, от несчастных случаев — на 17%.

У людей старше 65 лет смертность от самоубийств была выше на 103%, от гипертонии — на 28%, от травм — на 16%, от сердечно-сосудистых заболеваний — на 11%.