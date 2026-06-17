House Digest: смешанное выращивание со шпинатом может обеспечить обильный урожай клубники

По данным исследователей, шпинат, посаженный рядом с клубникой, может принести много пользы. В его листьях содержится химическое соединение, которое эффективно борется с вредителями. Кроме того, корни шпината и клубники находятся на разной глубине, поэтому эти культуры не конкурируют за питательные вещества.

Чтобы шпинат не мешал клубнике, его рекомендуется сеять между ягодными кустами либо в начале весны, либо одновременно с посадкой клубники. Откладывать посадку шпината не стоит, так как в теплые весенние дни он может слишком быстро зацвести и стать горьким.