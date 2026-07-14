Химики УрФУ создали метод сохранения полезных свойств виноградных выжимок

Химики Уральского федерального университета (УрФУ) совместно с коллегами из Бангладеш нашли способ продлить срок хранения виноградных выжимок. Они разработали методику сушки, которая позволяет сохранить фенольные соединения, включая катехины и кофейную кислоту, полезные для укрепления сосудов и обладающие антиоксидантным действием, сообщил URA.RU .

Инженер-исследователь центра химико-фармацевтических технологий УрФУ Закир Хассан пояснил, что свежие выжимки имеют высокую влажность — до 60%, что приводит к их быстрому прокисанию и порче.

«Ключевым этапом утилизации является дегидрация, при которой необходимо избежать разрушения биоактивных компонентов из-за перегрева», — отмечает эксперт.

Для сушки специалисты предложили использовать конвекционную печь, обеспечивающую равномерный прогрев. Это оборудование широко доступно как в промышленности, так и в быту, что позволит внедрить технологию повсеместно.

Заведующая лабораторией биотрансформационных технологий и пищевой химии УрФУ Елена Ковалева уточнила, что температурный режим должен строго соблюдаться в диапазоне от 45 до 60 градусов Цельсия. Превышение этого порога ведет к разрушению полифенолов и флавоноидов, которые придают винограду цвет и представляют ценность для организма.