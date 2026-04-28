Химики УрФУ подтвердили пользу кефира в борьбе с гипертонией и сахарным диабетом

Исследователи из Уральского федерального университета провели эксперименты и обнаружили новые полезные свойства кефира. Результаты исследований опубликовали в журнале Food Production, Processing and Nutrition, сообщило Ura.ru.
Ученые выяснили, что кефир снижает артериальное давление. В напитке содержатся пептиды, которые блокируют фермент, сужающий сосуды. Это помогает организму выводить лишнюю воду и соль, облегчая работу сердца.
Кроме того, кефир оказывает противодиабетическое действие. Регулярное употребление напитка улучшает усвоение сахара, повышает чувствительность к инсулину и снижает уровень главного маркера диабета — «сладкого» белка HbA1c.
