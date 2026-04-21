Грузовой корабль «Прогресс МС-32» отстыковался от МКС и разрушился в атмосфере

Грузовой транспортный корабль «Прогресс МС-32» отстыковался от Международной космической станции (МКС). Об этом сообщила пресс-служба Роскосмоса.

«Сегодня грузовой корабль „Прогресс МС-32“, проработавший с сентября в составе российского сегмента МКС, был сведен с орбиты, вошел в плотные слои атмосферы и разрушился», — заявили в госкорпорации.

Элементы корабля, которые не сгорели в атмосфере, упали в несудоходную часть Тихого океана.

Ранее в Роскосмосе сообщили, что «Прогресс МС-32» увеличил высоту орбиты МКС на 440 метров. Двигатели корабля проработали 303 секунды и создали импульс величиной 0,25 метра в секунду. Высоту орбиты скорректировали для обеспечения необходимых условий при стыковке «Союза МС-29» и спуске «Союза МС-28».

