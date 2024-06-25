Грунт с обратной стороны Луны впервые доставили на Землю

На севере Китая приземлился зонд «Чанъэ-6» с образцами грунта из кратера Аполлон на обратной стороне Луны. Председатель КНР Си Цзиньпин поздравил ученых с успешным завершением миссии, сообщил телеканал CGTN .

Космический аппарат опустился на посадочной площадке Сыцзыванци в автономном районе Внутренняя Монголия. «Чанъэ-6» запустили 3 мая с космодрома Вэньчан на острове Хайнань, и через месяц он достиг поверхности спутника. Зонд прилунился в кратере Аполлон в бассейне Южный полюс — Эйткен. Китайские ученые заявляли, что выбрали место исходя из исследовательской ценности и возможности дистанционно управлять аппаратом.

«Все образцы, взятые ранее, — с лицевой стороны нашего естественного спутника, а „Чанъэ-6“ удалось взять пробы с обратной стороны, поэтому эта миссия имеет колоссальное значение», — заявил журналистам зампред комитета по космическим перевозкам Международной астронавтической федерации Ян Юйгуан.

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