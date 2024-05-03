Китай запустил зонд «Чанъэ-6», чтобы доставить грунт с обратной стороны Луны на Землю | 360°

03 мая 2024, 14:31
Китай запустил зонд «Чанъэ-6», чтобы доставить грунт с обратной стороны Луны на Землю
Ракета-носитель «Чанчжэн-5 Y8» стартовала с космодрома Вэньчан в КНР на Луну
Китайская ракета-носитель «Чанчжэн-5 Y8» стартовала с космодрома Вэньчан на острове Хайнань с лунным зондом «Чанъэ-6». Об этом сообщил корреспондент РИА «Новости».
Если миссия будет успешной, аппарат «Чанъэ-6» впервые в истории человечества доставит на Землю грунт с обратной стороны Луны.
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«Вся миссия, в ходе которой планируется доставить на Землю около двух килограммов образцов грунта, продлится 53 дня», — передали авторы материала.
Ранее Китай вывел на орбиту первый коммерческий спутник с искусственным интеллектом. Таким образом специалисты проверят действие алгоритмов ИИ в условиях невесомости, а также возможность создания удаленной платформы системы связи. До этого страна первой в мире запустила ракету-носитель Zhuque 2 Y-3, оснащенную кислородно-метановым двигателем.
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