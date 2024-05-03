Китай запустил зонд «Чанъэ-6», чтобы доставить грунт с обратной стороны Луны на Землю | 360°

Наука 03 мая 2024, 14:31 Китай запустил зонд «Чанъэ-6», чтобы доставить грунт с обратной стороны Луны на Землю Ракета-носитель «Чанчжэн-5 Y8» стартовала с космодрома Вэньчан в КНР на Луну CNSA/XinHua / Global Look Press

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Китайская ракета-носитель «Чанчжэн-5 Y8» стартовала с космодрома Вэньчан на острове Хайнань с лунным зондом «Чанъэ-6». Об этом сообщил корреспондент РИА «Новости».

Если миссия будет успешной, аппарат «Чанъэ-6» впервые в истории человечества доставит на Землю грунт с обратной стороны Луны.

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«Вся миссия, в ходе которой планируется доставить на Землю около двух килограммов образцов грунта, продлится 53 дня», — передали авторы материала.

Ранее Китай вывел на орбиту первый коммерческий спутник с искусственным интеллектом. Таким образом специалисты проверят действие алгоритмов ИИ в условиях невесомости, а также возможность создания удаленной платформы системы связи. До этого страна первой в мире запустила ракету-носитель Zhuque 2 Y-3, оснащенную кислородно-метановым двигателем.