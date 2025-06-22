Британские археологи нашли потерянный тысячи лет назад ботинок римлянина

В болоте на севере Великобритании археологи обнаружили артефакт времен Римской империи — часть кожаного башмака крупного размера. Об этом сообщил портал ZME Science.

Подошва ботинка 46-го размера, которой около двух тысяч лет, находилась в оборонительном рву римского форта Магна. Она отлично сохранилась.

По мнению археологов, башмак мог принадлежать легионеру, служившему у вала Адриана во II веке нашей эры.

Ранее стало известно, что ученые обнаружили остатки трех неизвестных ранее поселений майя в области Петен, покрытой густыми джунглями, в Гватемале. Поселения расположены примерно в пяти километрах друг от друга.