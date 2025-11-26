Госкомиссия утвердила составы экипажа «Союза МС-28» перед запуском

Госкомиссия одобрила составы основного и резервного экипажей пилотируемого корабля «Союз МС-28», чей старт на орбиту с космодрома Байконур запланировали на 27 ноября. Об этом сообщили в Роскосмосе .

Основной экипаж сформировали из космонавтов Роскосмоса Сергея Кудь-Сверчкова и его напарника Сергея Микаева, а также астронавта НАСА Кристофера Уильямса. В резервную группу вошли космонавты Петр Дубров, Анна Кикина и астронавт Анил Менон.

Старт корабля намечен на 12:28 по московскому времени 27 ноября. Экипаж должен провести на орбите 242 дня и вернуться на землю конце июля 2026 года. Нейросеть GigaChat от «Сбера» поможет космонавтам в работе.

В сентябре Россия запустила на орбиту два навигационных спутника. Один с космодрома Байконур, а второй — с Плесецка.