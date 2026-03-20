Гнезда с фильтром. Ученые выяснили, зачем птицы набивают гнезда вредными окурками

Биологи из Польши и Великобритании обнаружили у городских птиц удивительную и на первый взгляд вредную привычку. Синицы, зяблики и воробьи начали массово использовать выброшенные сигаретные окурки при строительстве своих гнезд, сообщила газета The New York Times .

Новое исследование ученых из Лодзинского университета показало, что за этим странным поведением стоит расчет: токсичные вещества, содержащиеся в табаке, служат отличной защитой от кровососущих насекомых.

Для птиц, которые строят гнезда в дуплах или закрытых ящиках, главной бедой являются паразиты — клещи и блохи. В дикой природе пернатые приносят в гнездо пахучие травы, которые отпугивают вредителей, но в бетонных джунглях найти такие растения сложно.

Птицы нашли им замену в виде сигаретных фильтров. Никотин, который для насекомых является мощным ядом, создает вокруг птенцов защитный барьер, значительно снижая риск болезней и гибели потомства от укусов.

Кроме химической защиты, окурки оказались полезны и как строительный материал. Мягкие волокна фильтров служат отличным утеплителем, помогая сохранять тепло в гнезде холодными ночами.

Однако ученые предупредили и о скрытых угрозах: в сигаретах содержится около четырех тысяч вредных соединений, включая мышьяк и тяжелые металлы. Постоянный контакт с такой химией может негативно сказываться на развитии клеток у молодых птиц.

Несмотря на этот риск, пернатые продолжают использовать окурки, выбирая между моментальной угрозой от паразитов и долгосрочным вредом от токсинов в пользу безопасности своих птенцов прямо сейчас.

Ранее немецкие нейробиологи выяснили, что голуби могут распознавать себя в зеркале.