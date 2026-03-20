Гнезда с фильтром. Ученые выяснили, зачем птицы набивают гнезда вредными окурками
Биологи из Польши и Великобритании обнаружили у городских птиц удивительную и на первый взгляд вредную привычку. Синицы, зяблики и воробьи начали массово использовать выброшенные сигаретные окурки при строительстве своих гнезд, сообщила газета The New York Times.
Новое исследование ученых из Лодзинского университета показало, что за этим странным поведением стоит расчет: токсичные вещества, содержащиеся в табаке, служат отличной защитой от кровососущих насекомых.
Для птиц, которые строят гнезда в дуплах или закрытых ящиках, главной бедой являются паразиты — клещи и блохи. В дикой природе пернатые приносят в гнездо пахучие травы, которые отпугивают вредителей, но в бетонных джунглях найти такие растения сложно.
Птицы нашли им замену в виде сигаретных фильтров. Никотин, который для насекомых является мощным ядом, создает вокруг птенцов защитный барьер, значительно снижая риск болезней и гибели потомства от укусов.
Кроме химической защиты, окурки оказались полезны и как строительный материал. Мягкие волокна фильтров служат отличным утеплителем, помогая сохранять тепло в гнезде холодными ночами.
Однако ученые предупредили и о скрытых угрозах: в сигаретах содержится около четырех тысяч вредных соединений, включая мышьяк и тяжелые металлы. Постоянный контакт с такой химией может негативно сказываться на развитии клеток у молодых птиц.
Несмотря на этот риск, пернатые продолжают использовать окурки, выбирая между моментальной угрозой от паразитов и долгосрочным вредом от токсинов в пользу безопасности своих птенцов прямо сейчас.
Ранее немецкие нейробиологи выяснили, что голуби могут распознавать себя в зеркале.