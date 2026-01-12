Немецкие нейробиологи выяснили, что голуби могут распознавать себя в зеркале

Нейробиологи из Рурского университета в Бохуме сделали удивительное открытие: голуби способны отличать свое отражение от другого живого существа. Это свидетельствует о том, что птицы могут обладать сознанием, несмотря на отсутствие коры головного мозга, сообщил сайт URA.RU со ссылкой на исследование, опубликованное в журнале Philosophical Transactions of the Royal Society.

Ученые утверждают, что сознание — это универсальный эволюционный механизм, который может возникать на разных нейронных «платформах» и принимать различные формы.

«Новые данные указывают на то, что сознание — не уникальное свойство млекопитающих и не "побочный продукт" коры головного мозга», — сказали исследователи.

Эксперименты показали, что у голубей и ворон есть способность к субъективному восприятию стимулов. В переднем мозге птиц обнаружена область, которая функционально похожа на префронтальную кору млекопитающих и отвечает за интеграцию информации и принятие решений. Ученые также выявили у птиц простые формы самосознания.