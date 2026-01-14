Гарвардский астрофизик Леб заявил, что межзвездный объект 3I/ATLAS движется к спутнику Юпитера

Гарвардский астрофизик Ави Леб объявил о том, что межзвездный объект 3I/ATLAS движется к спутнику Юпитера. Об этом написал Medium .

В публикации ученый указал, что 17 марта 3I/ATLAS пройдет на расстоянии примерно 30,46 миллиона километров от Евфемы — одного из спутников Юпитера. Исследования показали наличие аномалии, касающейся размера частиц на поверхности 3I/ATLAS, сообщил RT.

Напомним, что ранее ведущий научный сотрудник Института космических исследований РАН Натан Эйсмонт делился с деталями об особенностях этого космического объекта.