НАСА опубликовало новый снимок кометы 3I/ATLAS

Космический телескоп Hubble 30 ноября вел повторное наблюдение за межзвездной кометой 3I/ATLAS, которую также называют «инопланетным кораблем», и сделал ее фотографии. Об этом сообщили на сайте НАСА.

В агентстве отметили, что для наблюдения телескоп использовал свой прибор Wide Field Camera 3. В этот момент объект находился от Земли на расстоянии примерно 286 миллионов километров.

Астрономы фиксировали изменение яркости и структуры кометы на ее пути на выходе в межзвездное пространство. Согласно полученным данным, комета 3I/ATLAS может быть покрыта ледяными криовулканами. Они периодически выбрасывают струи газа и пыли.

Также в НАСА сообщили о резком возрастании яркости объекта на расстоянии порядка 378 миллионов километров от Солнца. Телескоп Hubble будет продолжать наблюдения за 3I/ATLAS, чтобы получить более точные снимки кометы и разобрать форму хвоста и антихвоста космического объекта.

Ученых Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН ранее озадачило, что по мере сближения с Землей межзвездный объект стремительно теряет яркость.