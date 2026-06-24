Гентский университет: вылизывание у кошек может служить средством выражения агрессии

Ученые из Гентского университета провели исследование и выяснили, что вылизывание у кошек служит не только проявлением заботы, но и способом общения. Об этом сообщил aif.ru со ссылкой на Applied Animal Behaviour Science.

В ходе эксперимента специалисты наблюдали за поведением 53 пар питомцев. В 41% случаев вылизывание происходило, когда животные сидели рядом, что указывало на дружелюбный жест. Однако иногда кошки использовали такой контакт как едва заметный агрессивный сигнал, например когда обе пытались занять одно и то же место.

По словам исследователей, хищники предпочитают использовать такие сигналы вместо применения лап и зубов, чтобы минимизировать риск получения травмы. Вылизывание также может быть способом инициировать игру, особенно если оно происходит в области шеи, добавил Infox.ru.