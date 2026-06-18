General Psychiatry: дневной свет может снизить риск деменции

Китайские ученые выяснили, что регулярное пребывание на ярком дневном свете может снизить риск возрастного снижения когнитивных функций. Результаты исследования опубликованы в журнале General Psychiatry .

В эксперименте приняли участие 87 577 взрослых людей. Участники носили специальные устройства на запястьях, которые фиксировали уровень освещения в течение дня и ночи. Наблюдение за состоянием добровольцев длилось в среднем восемь лет, добавил сайт aif.ru.

За время исследования деменция развилась у 741 человека. Анализ данных показал, что средний уровень дневного освещения выше 1000 люкс был связан со снижением риска заболевания примерно на 16%. При более ярком освещении — от 5000 люкс — и более продолжительном пребывании на свету вероятность развития деменции снижалась еще сильнее.

Ученые также выяснили, что нахождение при ярком дневном свете менее семи часов в сутки оказалось одним из заметных факторов риска когнитивных нарушений. При этом существенной связи между ночным освещением и риском деменции исследователи не обнаружили.