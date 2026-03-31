Гастроэнтеролог Дианова предупредила, что доля ультраобработанных продуктов в рационе может увеличить риск смерти

Исследователи из Школы общественного здравоохранения Университета Сан-Паулу в Бразилии обнаружили, что увеличение доли ультраобработанных продуктов на 10% в рационе повышает риск смерти на 3% у людей в возрасте от 30 до 69 лет. Об этом «Газете.Ru» рассказала диетолог, гастроэнтеролог первой категории, исполнительный директор АНО НИЦ «Здоровое питание» Нурия Дианова.

Врач объяснила, что ультраобработанные продукты — это продукты промышленного производства, прошедшие максимальную степень переработки. Они производятся из рафинированных ингредиентов и добавок и зачастую содержат масло или совсем не содержат цельных продуктов. К таким продуктам относятся газировки, чипсы, сладкие и соленые снеки, сильно обработанное мясо и другие продукты, состоящие из множества пищевых добавок. Отказ от употребления ультраобработанных продуктов снижает риски смерти от многих хронических заболеваний, таких как гипертония, ожирение, сахарный диабет 2-го типа и даже рак.

По данным Национального исследования рациона и питания, проведенного в 2018–2019 годах, в Англии доля ультраобработанных продуктов в рационе составила 53,4%, а в США — 54,5%. Это означает, что только использование таких продуктов в качестве пищи увеличило риски смерти среднестатистического американца на 16,2%.

Чтобы снизить негативные риски от употребления такой пищи, нужно придерживаться трех правил, заметила доктор: больше готовить самим, тщательно изучать состав продукции и отдавать предпочтение продукции, которая обогащена витаминами, содержит несколько видов растительных белков и имеет пониженное содержание соли, сахара или насыщенных жиров и трансжиров. Также необходима дальнейшая разработка критериев определения питательной ценности, связанных со степенью обработки.