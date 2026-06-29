Гастроэнтеролог Данилов отметил, что хаотичные перекусы повышают риск застоя желчи и образования камней

Организм человека работает по определенному графику, и нарушение этого распорядка может привести к серьезным проблемам со здоровьем. Еда, потребляемая в неподходящее время, может стать причиной метаболических сбоев и даже превращаться в яд для организма. Об этом в беседе с Pravda.Ru заявил врач-гастроэнтеролог Сергей Данилов.

Биологический хронометраж играет важную роль в процессе пищеварения. Внутренние часы организма делятся на центральные (в мозге) и периферические (в печени, поджелудочной железе и кишечнике). Несоблюдение режима питания может привести к десинхронозу, что нарушает баланс микробиоты и способствует росту бактерий, вызывающих ожирение.

Данилов пояснил, что пищеварительная система готовится к приему пищи заранее, если приемы пищи происходят в одно и то же время. Хаотичные перекусы нарушают этот механизм, повышая риск застоя желчи и образования камней, отметило ИА «Пенза Пресс».

Для стабильной работы желудочно-кишечного тракта критически важны интервалы между приемами пищи. Они должны составлять не менее трех часов, чтобы система успела совершить полный цикл очистки и подготовки. Завтрак в течение пары часов после пробуждения дает старт метаболизму, а последний прием пищи за три часа до сна предотвращает заброс кислоты в пищевод и развитие рефлюкса.

Время суток также влияет на реакцию организма на углеводы. Утром мышцы и мозг готовы утилизировать глюкозу как топливо для активного дня. Вечером чувствительность к инсулину падает, и лишний сахар отправляется в жировые депо.

Оптимальная схема распределения энергии выглядит так: 40% калорий на завтрак (сложные углеводы), 35% на обед и не более 25% на легкий белковый ужин. Такой подход позволяет организму расходовать энергию днем и заниматься регенерацией тканей, а не перевариванием пищи, ночью.