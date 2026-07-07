FPR: боевое искусство тайцзи помогает при хронической боли в спине

Тайцзи, объединяющий элементы боевых искусств и оздоровительной гимнастики, оказывает положительное влияние на людей с хронической болью в пояснице. Об этом сообщила Lenta.ru со ссылкой на Frontiers in Pain Research (FPR).

Специалисты изучили результаты восьми исследований, в которых участвовали 526 пациентов. В этих исследованиях эффективность тайцзи сравнивали с различными методами реабилитации, включая обычный уход, упражнения и другие виды терапии.

Анализ данных показал, что тайцзи значительно снижает интенсивность боли. Среднее уменьшение по визуальной шкале боли составило 1,4 балла. Кроме того, у пациентов улучшилась подвижность и повседневная функциональность, добавила «Свободная пресса».