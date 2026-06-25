Food & Function: полифенолы из морковной клетчатки способны замедлять процессы старения

Ученые провели исследование, в котором выявили потенциальную пользу полифенолов, содержащихся в клетчатке моркови. Эти соединения продемонстрировали способность замедлять процессы старения и увеличивать продолжительность жизни. Результаты данной работы опубликованы в научном издании Food & Function .

В качестве модельного объекта для экспериментов исследователи использовали нематод Caenorhabditis elegans, которые часто применяются в исследованиях механизмов старения. Из пищевых волокон моркови были выделены связанные полифенолы, которые затем включили в среду обитания червей. Это позволило оценить их влияние на продолжительность жизни и общее состояние организма, написал MIR24.TV.

Результаты показали, что средняя продолжительность жизни подопытных увеличилась на 25,6%. Кроме того, наблюдались положительные изменения в других показателях состояния организмов:

— Увеличение двигательной активности: Нематоды стали более активными, что свидетельствует о лучшем состоянии здоровья.

— Сокращение накопления липофусцина: Этот пигмент ассоциирован со старением клеток, и его уменьшение указывает на замедление процессов старения.

— Уменьшение объема жировых запасов: Полифенолы способствовали улучшению метаболизма, что также положительно сказалось на общем состоянии организмов.

Авторы научной работы подчеркивают, что их исследование было сосредоточено не на моркови как продукте, а именно на связанных полифенолах, которые могут стать перспективным элементом в подходах к поддержанию здорового старения.