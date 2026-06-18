Food & Function: орехи макадамия помогают бороться с воспалениями

Исследователи обнаружили полезные свойства пальмитолеиновой кислоты — мононенасыщенной жирной кислоты, которой особенно богаты орехи макадамия. Об этом сообщила Lenta.ru со ссылкой на Food & Function (F&F).

Ученые установили, что это вещество способно снижать окислительный стресс в клетках и уменьшать образование агрессивных молекул кислорода, повреждающих ткани.

Также выяснилось, что пальмитолеиновая кислота помогает защитить лизосомы — клеточные структуры, отвечающие за переработку и удаление поврежденных компонентов. Под воздействием кислоты признаки повреждения этих структур уменьшаются, что приводит к снижению воспалительной реакции, добавила «Свободная пресса».