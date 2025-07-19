Физик Шамин предупредил, что металлическая заколка может притянуть молнию

Профессор Университета правительства Москвы, доктор физико-математических наук Роман Шамин рассказал в беседе с aif.ru , какие вещи могут притянуть молнию.

По словам ученого, радиус поражения от удара молнии сложно вычислить: место ее попадания редко удается точно зафиксировать. Также все зависит от состояния почвы, обуви и того, насколько человек промок.

Эксперт подчеркнул, что во время грозы опасно пользоваться металлическим зонтом или держать телефон около головы. Кроме того, молнию способны привлечь даже декоративные металлические элементы на головном уборе или простая металлическая заколка, добавил RT.