Фармацевтический спектакль покажут на выставке «Москва промышленная. Город будущего»

В столице на выставке «Москва промышленная. Город будущего» в рамках форума-фестиваля «Территория будущего. Москва 2030» откроется фармацевтический бар, пройдут научно-популярный иммерсивный спектакль и химическое шоу. Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

«Для гостей зоны фармацевтической и медицинской промышленности работает арт-объект „Фарм-бар“, который будет интересен как детям, так и взрослым. Также посетители смогут стать участниками научно-популярного фармацевтического спектакля», — сказал он.

Профессиональные бармены фармацевтического бара приготовят полезные соки из лимона, свеклы, моркови и тыквы, коктейли из киви, базилика, салата ромэн, сельдерея и шпината. На иммерсивном шоу москвичи узнают о влиянии витаминов и лекарств на организм, применении жидкого азота в медицине и повседневной жизни.