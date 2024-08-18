Фармацевтический спектакль покажут на выставке «Москва промышленная. Город будущего»

Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы
Фото: Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы

В столице на выставке «Москва промышленная. Город будущего» в рамках форума-фестиваля «Территория будущего. Москва 2030» откроется фармацевтический бар, пройдут научно-популярный иммерсивный спектакль и химическое шоу. Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

«Для гостей зоны фармацевтической и медицинской промышленности работает арт-объект „Фарм-бар“, который будет интересен как детям, так и взрослым. Также посетители смогут стать участниками научно-популярного фармацевтического спектакля», — сказал он.

Профессиональные бармены фармацевтического бара приготовят полезные соки из лимона, свеклы, моркови и тыквы, коктейли из киви, базилика, салата ромэн, сельдерея и шпината. На иммерсивном шоу москвичи узнают о влиянии витаминов и лекарств на организм, применении жидкого азота в медицине и повседневной жизни.

Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы
Фото: Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы
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Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы
Фото: Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы
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Гарбузов напомнил, что в Москве работают более 300 фармпредприятий. Они выпускают антибиотики, лекарства от онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний, вакцины, препараты для людей с сахарным диабетом. Больницы используют диагностические реагенты, аппараты ИВЛ и УЗИ столичного производства. Достижения московских компаний представят на выставке «Москва промышленная. Город будущего» в выставочном комплексе «Экспоцентр».

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