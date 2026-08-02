«Это недоразумение»: Кольский научный центр РАН удивился новостям о новом минерале

Релиз Министерства образования и науки не содержал информации об открытии нового минерала кольского ашкрофтина, который якобы имеет высокую стоимость. Об этом в комментарии ТАСС сообщила пресс-служба Кольского научного центра РАН.

Там пояснили, что речь шла только о расшифровке структуры давно известного минерала, а информация об открытии и его высокой стоимости — это выдумка журналистов.

«Это недоразумение. Журналисты из нашего релиза, который им дала пресс-служба Минобрнауки, взяли то, чего там не было», — заявили в пресс-службе.

Ученые пояснили, что кольский ашкрофтин давно известен. Это вторичный минерал, а найденный в Хибинах новый образец содержит тонкие игольчатые кристаллы с полыми силикатными трубками диаметром около двух нанометров. На этом примере можно создавать ценные материалы для химических реакций и современной магнитной аппаратуры.

Об открытии якобы нового минерала кольского ашкрофтина СМИ сообщили в минувшую субботу, 1 августа. Авторы материалов заявили, что в его состав входит иттрий, чья стоимость на рынке составляет 145 долларов за миллиметр, что выше, чем цена золота.