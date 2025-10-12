Неадекватно большой протуберанец заметили на Солнце
ИКИ РАН: на Солнце нашли протуберанец неадекватного размера
На Солнце зафиксировали появление огромного протуберанца. Об этом в Telegram-канале сообщила Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований РАН.
«На северо-востоке Солнца сформировался совершенно неадекватного размера протуберанец», — заявили в пресс-службе.
Ученые уточнили, что протрубанец — горячее образование на поверхности Солнца из раскаленных газов, которое выглядит как светящийся выступ на краю звезды. Светило пытается выбросить его по частям в космос, но пока безуспешно.
«С вероятностью 90% сегодня или завтра, осознав тщетность попыток, выбросит целиком. Наши соболезнования планете Меркурий», — добавили в лаборатории.
Специалисты предупредили, что риск также существует и для Земли.
«Если эта штука удержится еще на три-четыре дня, то остальные планеты будут смеяться уже над нами», — добавили в ИКИ РАН.
Ранее ученые предупредили о грядущих магнитных бурях из-за мощных вспышек на Солнце.