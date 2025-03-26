Эксперт Морозов: нейросети будущего будут иметь новый уровень интеллекта и энергоэффективности

Старший преподаватель кафедры проблем управления Института искусственного интеллекта РТУ МИРЭА Александр Морозов заявил, что развитие нейросетей имеет большие перспективы. Своим мнением он поделился в разговоре с RT .

По словам специалиста, современные технологии вроде ChatGPT и MidJourney — это лишь начало пути к созданию действительно интеллектуальных систем. Несмотря на успехи, нынешние нейросети уступают человеческому мозгу в гибкости и эффективности. Мозговая активность требует всего 20 Вт энергии, тогда как искусственный интеллекст пока далек от такой экономичности.

Морозов подчеркнул важность исследований в области нейроморфных вычислений, которые копируют работу мозга. Такие разработки позволят нейросетям обучаться на ходу и снижать потребление энергии. В перспективе интеграция ИИ с нейротехнологиями создаст экосистемы, близкие к естественным процессам, что вызовет необходимость обсуждать этические аспекты, добавил эксперт.