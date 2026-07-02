Экологи МТУСИ рассказали, что ожог борщевиком сравним с химическим повреждением

Специалисты МТУСИ в разговоре с «ТСН24» предупредили об опасности контакта с борщевиком Сосновского. Сок растения повышает чувствительность кожи к солнцу, вызывая ожоги даже спустя несколько дней.

Пораженные участки необходимо прятать от света. Повреждения болезненны, долго заживают и похожи на химические ожоги, причиняя сильный дискомфорт.

Растение также является дыхательным аллергеном. При попадании сока на кожу требуется немедленное промывание и защита от солнца. Экологи настоятельно рекомендуют при появлении симптомов сразу обращаться к врачу, так как через раны легко занести инфекцию.