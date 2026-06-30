Экипажи «Союза МС-29» примерили скафандры перед стартом 14 июля

На Байконуре стартовал заключительный этап подготовки к запуску пилотируемого корабля «Союз МС-29» к МКС. Об этом сообщили в Роскосмосе .

«Считаем дни до старта — на Байконуре начался заключительный этап подготовки к полету на МКС», — поделились в госкорпорации.

Космонавты и астронавты примерили спасательные скафандры и проверили их на герметичность. Они также протестировали оборудование на борту корабля. Экипажи изучили программу полета, бортовую документацию и грузы.

В основной экипаж вошли командир Петр Дубров и бортинженеры Анна Кикина и Анил Менон. Дублирующий состав — Дмитрий Петелин, Константин Борисов и Дениз Бернхем. Пуск корабля запланирован на 14 июля.

В конце апреля грузовой корабль «Прогресс МС-32», который увеличил высоту орбиты МКС на 440 метров для обеспечения необходимых условий для стыковки и спуска кораблей «Союз», отстыковался от станции и разрушился в атмосфере.