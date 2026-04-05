Ученый РАН Эйсмонт заявил, что лунная миссия NASA Artemis II знаменует начало новой эры в освоении Луны

Ведущий научный сотрудник Института космических исследований РАН Натан Эйсмонт заявил «Звезде» , что лунная миссия NASA Artemis II знаменует начало новой эры в освоении Луны — эры разработки ее ресурсов.

По словам ученого, современные технологии позволяют перейти от этапа исследования Луны к этапу добычи полезных ископаемых, в частности редкоземельных металлов.

«Без этих редкоземельных металлов современная электроника невозможна. Во всяком случае, никто не знает, чем это можно заменить», — подчеркнул Эйсмонт.

Эйсмонт отметил, что интерес к Луне возрос не только у ученых, но и у экономистов и технологов. Это связано с двумя причинами: угрозой исчерпания ресурсов на Земле и монополией Китая на их добычу.

«Они делают все возможное, чтобы принять участие в развернувшейся кампании по разработке технологий, которые позволят использовать лунные ресурсы для земных целей», — рассказал эксперт.

Современные технологии позволяют сильно удешевить доставку редкоземельных металлов с Луны, поэтому это экономически целесообразно, заключил астрофизик.

Ранее космическое агентство NASA успешно провело запуск сверхтяжелой ракеты Space Launch System с космическим кораблем Orion с космодрома на мысе Канаверал. Этот полет является частью миссии Artemis II и направлен к Луне. Экипаж состоит из четырех человек — трех американских астронавтов и одного канадца.