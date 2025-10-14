ЕКА зарегистрировало опасную магнитную аномалию на Земле

На Земле существенно увеличилась слабая область магнитного поля Земли, известная как Южно-Атлантическая аномалия. Об этом сообщило Европейское космическое агентство .

Специалисты выяснили, что аномалия с 2014 года расширилась на площадь, составляющую почти половину площади континентальной Европы. Эта зона неравномерно увеличивается сторону Африки.

В исследовании уточнили, что Южно-Атлантическая аномалия может иметь разные последствия. В качестве примера ученые привели вероятность того, что пролетающие над данной зоной спутники подвергнутся повышенным дозам радиации, в связи с чем в оборудовании возникнут сбои.

«В этом регионе происходит что-то особенное, что заставляет поле ослабевать еще сильнее», — отметил профессор Крис Финли.

Ранее Институт космических исследований РАН сообщил, что Земля раньше срока попала под воздействие потока плазмы от корональной дыры на Солнце. Специалистов удивил этот факт, потому что расчеты показывали другие даты.