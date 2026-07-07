Earth’s Future: ученые впервые успешно испытали технологию утолщения арктического льда

Арктика нагревается быстрее других регионов планеты, а площадь морского льда продолжает сокращаться. Международная группа исследователей впервые успешно испытала технологию, позволяющую увеличить толщину морского льда с помощью морской воды. Хотя результаты обнадеживают, до практического применения метода еще далеко, сообщили «Известия» .

Эксперимент проводился возле канадского поселка Кембридж-Бей в регионе Нунавут. Ученые использовали насосы, которые поднимали морскую воду на поверхность уже существующего льда. При температуре значительно ниже нуля вода быстро замерзала, образуя новый ледяной слой. Результаты исследования опубликованы в журнале Earth’s Future.

Во время эксперимента специалисты подготовили несколько участков. Одни заливали морской водой один раз, другие — дважды. К концу зимы обработанный лед оказался примерно на 32 см толще и медленнее таял весной. Это важно, поскольку белый лед отражает большую часть солнечного излучения обратно в космос, а темная вода поглощает тепло.

Авторы объясняют, что технология работает за счет нескольких процессов. Морская вода пропитывает снег и быстро превращается в лед, уменьшая слой рыхлого снега. Холодный зимний воздух эффективнее охлаждает ледяной покров, а новый лед начинает формироваться не только сверху, но и снизу.

Исследователи призывают не переоценивать результаты эксперимента, проведенного на небольших площадках и рассчитанного всего на один сезон наблюдений. Следующим этапом станет проверка технологии в других климатических условиях и оценка ее возможного влияния на морские экосистемы.