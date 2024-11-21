Астрофизик Эйсмонт заявил о снижении пика магнитных бурь в ближайшие годы

В 2024 году Земля пережила максимальные этапы солнечной активности с множеством вспышек, выражавшихся регулярными магнитными бурями. В ближайшие годы интенсивность выбросов Солнца начнет снижаться, заявил ведущий научный сотрудник Института космических исследований РАН Натан Эйсмонт в беседе с Life.
По его словам, минимум выбросов будет достигнут в течение пяти-шести лет, дальше этот показатель вновь начнет расти за счет синусоидальных циклов звезды. Однако график изменений солнечной активности не всегда симметричен и предсказуем, поэтому учены не могут заблаговременно угадывать дату и время вспышек, добавил астрофизик.
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