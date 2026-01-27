Друзья археолога Бутягина обратились к Эрмитажу за помощью в оплате адвокатов

Группа поддержки арестованного в Польше по запросу Украины российского археолога Александра Бутягина обратилась к руководству Эрмитажа с просьбой принять участие в сборе на оплату адвоката своего сотрудника. Об этом близкие археолога сообщили в телеграм-канале .

В последнем сообщении они уточнили, что сейчас деньги на оплату адвоката собирают на личный счет Бутягина, который открыли его юристы. Пока близким удалось собрать только половину необходимой суммы.

«Мы по-прежнему ждем и очень надеемся на поддержку дирекции Эрмитажа в оплате адвоката для своего сотрудника», — говорится в сообщении.

Участники сбора подчеркнули, что в последний раз адвокат посетил Бутягина в польском следственном изоляторе во вторник, 27 января.

«Он чувствует себя нормально и остается в относительно хорошем психическом и физическом состоянии, насколько это возможно в данных обстоятельствах. У него по-прежнему спокойные отношения с сокамерниками», — отметили друзья архитектора.

Они добавили, что судебные заседания начались раньше срока, поэтому деньги на оплату защитников необходимы уже сейчас.

По оценке юристов, процесс по обжалованию экстрадиции Бутягина, в случае удовлетворения заявки украинской стороны, может затянуться на срок от полутора до двух лет. Все это время археолог проведет в следственном изоляторе. На Украине его ждет реальный срок.

Генеральный директор Эрмитажа Михаил Пиотровский в начале января направил письма генеральному Польши Вальдемару Журеку, а также президенту и генеральному секретарю Германского археологического института Фредерике Флесс и Филиппу фон Рюммелю с просьбой встать на защиту археолога Бутягина.

Руководитель музея назвал требование об экстрадиции на Украину политически мотивированным, а задержание угрозой для жизни и здоровья своего сотрудника. Пиотровский призвал отпустить ученого, чтобы не возник прецедент, который станет угрозой для всего мирового научного сообщества.