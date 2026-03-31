Античный корабль с грузом сырого железа обнаружили у берегов Израиля

Археологи обнаружили на дне лагуны Дор у побережья Кармель в Израиле остатки кораблекрушения, которое произошло в конце VII или начале VI века до нашей эры. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на Arkeonews .

На месте крушения в мелководье нашли девять плотных железных масс весом от пяти до 10 килограммов каждая. Эти объекты представляют собой губчатые комья металла — так называемые крицы, полученные на ранней стадии плавки.

Химический анализ подтвердил, что сырье не подвергалось ковке: внутри сохранились поры и включения шлака. Это характерно для промежуточного продукта производства.

На борту также были обнаружены амфоры, стилистически связанные с Кипром и Эгейским регионом. Это указывает на развитую сеть морских маршрутов, связывавших Левант, Египет и Грецию.