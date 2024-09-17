«Древнее египетских пирамид». Археологи раскопали в Татарстане погребения каменного века

Российские археологи во время раскопок памятника «Новобиксинтеевский могильник» в Мензелинском районе Татарстана обнаружили девять погребений. Их датировали каменным веком, сообщила пресс-служба комитета республики по охране объектов культурного наследия.

Специалисты выяснили, что захоронения принадлежат людям, которые еще не умели обрабатывать металл.

«По предварительным данным исследователей, захоронение древнее египетских пирамид более чем на полторы тысячи лет», — отметили в пресс-службе.

Археологи обнаружили каменные наконечники стрел, украшения из зубов оленя и бобра, подвески из приуральского серпентинита и поделки из клыков кабана. Специалисты отметили яркое погребение, принадлежащее женщине. У ее ног находился ребенок четырех-пяти лет, а саму могилу осыпали охрой и украшениями.

Ранее российские археологи нашли в Калининградской области могилу средневекового рыцаря Гюнтера фон Хоэнштайна. Экспедиция обнаружила в поселке Ушаково развалины кирхи Тевтонского ордена, где находилась надгробная плита.