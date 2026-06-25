CNN: ученые выяснили новые факты о захоронении Homo naledi в Южной Африке

За последнее десятилетие в системе пещер Восходящей Звезды в Южной Африке были обнаружены окаменелости, принадлежащие виду Homo naledi. Исследования показали, что все найденные останки принадлежат женщинам, что удивило научное сообщество. Об этом написал MK.RU со ссылкой на CNN.

Впервые вид Homo naledi был описан в 2015 году. Ученые предположили, что представители этого вида намеренно хоронили своих умерших в пределах пещеры. Это была сложная практика, которая считалась исключительно человеческой.

Недавно палеонтологи определили пол останков с помощью анализа белка амелогенина в зубной эмали. Из 20 изученных зубов все оказались принадлежащими женщинам. Этот результат заставил ученых задуматься о причинах такого распределения.

Палеоантрополог Ли Бергер, руководивший раскопками, отметил, что ему следовало раньше заметить, что окаменелости принадлежат женщинам. Он предположил, что это может быть примером предвзятого отношения к полу в похоронной практике.

Однако есть и другая версия. Старший автор нового исследования Энрико Каппеллини отметил, что ген амелогенина-Y мог мутировать или быть утрачен с течением времени.