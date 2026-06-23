Circulation: употребление сладких напитков в детстве может привести к гипертонии во взрослом возрасте

Ученые выяснили, что частое употребление фруктовых соков и сладких напитков в детском возрасте может увеличить риск развития гипертонии в будущем. Результаты исследования, проведенного среди более чем 25 тысяч участников и длившегося 25 лет, опубликованы в научном журнале Circulation .

Участники регулярно сообщали о своем рационе, включая потребление газированных и спортивных напитков, соков и фруктов. Выяснилось, что у тех, кто пил не менее двух порций сладких напитков каждый день, вероятность развития высокого давления была на 52% выше по сравнению с теми, кто употреблял их реже трех раз в неделю, написал «Ридус».

Каждая ежедневная порция газировки повышала риск на 23%, а порция спортивных напитков — на 36%. Неожиданные данные были получены и в отношении фруктовых соков: у людей, которые употребляли минимум полторы порции сока в день, вероятность развития гипертонии была выше на 35%. Особенно выделялся апельсиновый сок: его ежедневное потребление повышало риск на 20%.