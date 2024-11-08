Чернобыльские лягушки научились противостоять радиации

Испанские ученые из Университета Овьедо выяснили, что живущие в Чернобыльской зоне отчуждения лягушки стали невосприимчивы к высоким уровням радиации. Исследование опубликовали в научном журнале Biology Letters.

Биологи изучили влияние радиации на возраст и скорость старения восточных квакш (Hyla orientalis). Это стало ключевым аспектом для оценки эффектов воздействия ионизирующего излучения, которое может отражать накопление повреждений на протяжении всей жизни животного.

Анализ более 200 самцов квакш показал, что радиация в Чернобыле никак не сказалась на их возрасте и скорости старения. Уровни гормона кортикостерона также были одинаковыми у лягушек, обитавших в местах с высоким уровнем радиации, и их сородичей из других районов.

Ученые сделали вывод, что средний уровень радиации в Чернобыльской зоне не способен негативно повлиять на организмы лягушек.

Ранее Польшу предупредили, что радиоактивные вещества от горящего в Чернобыльской зоне отчуждения леса могут всего за 24 часа долететь до территории страны.