Биотехнолог Дурманов объяснил, что употребление алкоголя делает человека более привлекательным для комаров

Некоторые люди гораздо чаще становятся жертвами комаров, и на это есть причины. Насекомых привлекают тепло и летучие вещества, которые выделяет кожа человека. Доктор медицинских наук, эксперт телеканала «Доктор» Николай Дурманов сообщил «Газете.Ru» , что комарам особенно нравятся аромат молочной кислоты и другие естественные кожные секреты.

По словам эксперта, микробиом кожи вырабатывает множество пахучих веществ, которые зависят от состояния здоровья и гигиенических привычек человека. Комары также активно используют зрение. Их внимание привлекают контрастные силуэты потенциальной жертвы, отметил сайт «Известия».

Дурманов отметил, что активность и темная одежда действуют как триггер для насекомых. Если одеться в светлое и замереть, можно стать менее заметным для комаров.

Кроме того, употребление алкоголя делает человека более привлекательным для комаров. Люди становятся активнее, сильнее потеют и выделяют больше тепла, что привлекает насекомых.