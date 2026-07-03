Биолог Ведунова посоветовала при встрече с медведем медленно сменить маршрут

Летом нижегородцы отправляются в лес за грибами, но рискуют встретить медведя. В регионе обитает более 1,5 тысяч этих хищников, особенно в Воскресенском и Варнавинском округах. Популяция растет, и вероятность встречи увеличивается. Об этом сайту NewsNN рассказала директор института биологии и биомедицины ННГУ имени Лобачевского Мария Ведунова.

Эксперты предупредили, что медведи обычно избегают людей, но могут напасть, если почувствуют угрозу, особенно матери с детенышами. Молодые особи могут проявлять любопытство, но их лучше не тревожить.

Чтобы избежать встречи, следует быть внимательным: если заметили следы или экскременты, лучше сменить маршрут. При встрече с медвежатами — медленно отступайте, не приближаясь. Не пытайтесь убежать или залезть на дерево.